So 21.07.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- ...er ist nur halb zu sehen

Vor 50 Jahren betrat zum ersten Mal ein Mensch den Mond. Ein Ereignis, das überall auf der Welt begeistert verfolgt wurde. Der Mond hat die Menschen schon immer fasziniert, unzählige Mythen ranken sich um ihn, er kommt in den großen Weltreligionen vor und wird oft besungen. Um all das geht es in der Sendung "Religion und Gesellschaft" und mit dabei ist das wohl bekannteste christliche Mondlied: Der Mond ist aufgegangen von Matthias Claudius.