So 26.05.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Spielend Vielfalt lernen

Menschen lernen am besten, wenn sie dabei spielerisch an die Sache herangehen. Eine Berliner Firma nimmt diese Erkenntnis ganz wörtlich und versucht, Spiele zu einem Ort des Lernens zu machen – und zwar für eine bunte Gesellschaft. Ob das Spaß macht - wir habe es getestet. Außerdem haben wir ein Trostkonzert auf dem Friedrichwerderschen Friedhof in Berlin Kreuzberg besucht und diejenigen getroffen, die gegen den alljährlichen Al Qudz Marsch protestieren wollen, der am 1. Juni wieder über den KuDamm ziehen will.