imago/blickwinkel/A.Pulwey Bild: imago/blickwinkel/A.Pulwey

So 05.05.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Wie Jesus zum Arier gemacht wurde

Am 6. Mai 1939 gründeten Protestanten das "Entjudungsinstitut". Und: Das Ausmaß der Katastrophe wird erst langsam sichtbar - Mosambikaner in Berlin sammeln für Landsleute.



Die Arbeitsgruppe "Nothilfe Mosambik" sammelt Spenden und Hilfsgüter: Jeden Samstag und Sonntag ab 12 Uhr bis mindestens 16 Uhr in der Frankfurter Allee 147 im Hinterhof (MTS Küchen), 10365 Berlin.