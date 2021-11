dpa / Christin Klose Bild: dpa / Christin Klose

Di 23.11.2021 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Wie gut wirken Ingwer-Shots?

Bei vielen gilt Ingwer besonders in der kalten Jahreszeit als ideales Hausmittel gegen eine drohende Erkältung. Immer mehr Supermärkte bieten sogenannte Ingwer-Shots an. Was da drin steckt und wie gut solche Shots wirken, haben sich nun Verbraucherschützer genau angeschaut. Von Laura Will