Fr 22.10.2021 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Welttag des Stotterns

Am Freitag der Welttag des Stotterns. In der Regel wird Stottern bereits im Kindesalter behandelt, denn die Kleinsten leiden sehr darunter. Genau daran erinnern weltweit Verbände an diesem Tag. Vielen kann in jungen Jahren eine Therapie helfen. Von Sybille Seitz