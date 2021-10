IMAGO / Imaginechina-Tuchong Bild: IMAGO / Imaginechina-Tuchong

Mo 11.10.2021 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Was tun gegen den "Montags-Blues"?

Für viele ist es am Montagmorgen besonders schwer, aus dem Bett zu kommen. Doch ist man am Montag tatsächlich am wenigsten leistungsfähig? Und was kann jeder selbst gegen den sogenannten "Montags-Blues" tun? Das haben Forschende der Uni Leipzig jetzt untersucht. Von Laura Will und Lucia Hennerici