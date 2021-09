dpa Bild: dpa

Mo 13.09.2021 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Welt-Sepsis-Tag: Blutvergiftung muss früh erkannt werden

In Deutschland sterben jedes Jahr mehr als 75.000 Menschen an einer Sepsis. Die Erkrankung, die vereinfachend oft Blutvergiftung genannt wird, ist trotz aller Fortschritte der modernen Medizin die häufigste Todesursache bei Infektionen. Auch für an Covid-19 Erkrankte ist die Sepsis eine große Gefahr. Von Carola Welt