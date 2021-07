ANP Bild: ANP

Fr 30.07.2021 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Ärzte fordern neue Regelung für Nierenspenden

Mehr als 7.000 Menschen warten in Deutschland auf eine neue Niere, weil ihre eigene nicht mehr funktioniert. Mit der "Überkreuz-Lebendspende" könnte der Mangel an Spendernieren gelindert werden - doch die ist in Deutschland unüblich. Ärzte und Betroffene fordern eine Neuregelung. Von Carola Welt