Fr 21.05.2021 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Digitalisierung der Medizin: Roboter auf Visite

Auch in der Medizin schreitet die Digitalisierung voran. Visitenroboter kommen auf Intensivstationen in Berliner und Brandenburger Kliniken zum Einsatz, im Moment vor allem bei Patienten, die an COVID-19 erkrankt sind. Was sie genau tun, berichtet Carola Welt.