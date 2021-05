picture alliance/ dpa Bild: picture alliance/ dpa

Mi 05.05.2021 | 14:25

- Tag der Handhygiene: Sekunden können Leben retten

Am 5. Mai ist der Tag der Handhygiene. Damit will die WHO auf die Bedeutung der Handhygiene in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen aufmerksam machen. Besonders jetzt in der Pandemie hat diese Bedeutung deutlich zugenommen. Von Sybille Seitz