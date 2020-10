imago images / agefotostock Bild: imago images / agefotostock

Fr 23.10.2020 | 14:25 | rbb PRAXIS

- "Montagsblues" nach der Zeitumstellung

Am Wochenende wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt. Viele freuen sich über die gewonnene Stunde Schlaf, doch so mancher hat danach Probleme mit dem neuen Zeitrhythmus. Dann droht der so genannte "Montagsblues", berichtet Praxis-Reporterin Ursula Stamm.