- Alzheimer betrifft die ganze Familie

Am Montag ist Weltalzheimertag. Trotz einer steigenden Zahl an Betroffenen fehlt es in Deutschland an ausreichenden Unterstützungskonzepten für sie und ihre Familien, berichtet Sybille Seitz.