rbb | Lilly Extra Bild: rbb | Lilly Extra

Fr 18.09.2020 | 14:25 | rbb PRAXIS

- rbb und TikTok starten junges Format "Safespace"

Am Montag ist das junge Gesundheitsformat "Safespace" auf der sozialen Videoplattform TikTok, im Radioprogramm von rbb Fritz und auf der rbb Praxis-Website gestartet. Thema ist alles, was Mädchen und junge Frauen in Sachen körperlicher und mentaler Gesundheit bewegt, wie rbb-Praxis-Reporterin Sibylle Seitz berichtet.