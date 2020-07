imago images / Shotshop Bild: imago images / Shotshop

Di 21.07.2020 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Chorsingen in Innenräumen - wieder eingeschränkt möglich?

Chroproben in Innenräumen sollen in Berlin wieder erlaubt werden – unter bestimmten Bedingungen. Darüber beraten am Dienstag Mediziner, Chorvertreter, Belüftungstechniker und Prof. Dirk Mürbe, Stimmexperte an der Berliner Charité und selbst Sänger. "rbb Praxis" Reporterin Ursula Stamm hat vorab mit ihm gesprochen.