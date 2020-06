Bild: imago images / Panthermedia

Di 30.06.2020 | rbb PRAXIS

- Gesund oder belastend: Worauf es beim Honig ankommt

Honig gilt als gesund, unter anderem wegen seiner antibakteriellen Wirkung. Doch was in ihm steckt, hängt eng mit unserer Landwirtschaft zusammen, so zum Beispiel das umstrittene Pestizid Glyphosat. Was gesunder Honig kann und worauf man beim Kauf achten sollte, weiß Lucia Hennerici.