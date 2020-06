imago images / Belga Bild: imago images / Belga

Mo 08.06.2020 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Gefahr im Trinkwasser: Nach Corona kommen die Bakterien

Nach wochenlangem Stillstand in Hotels, Gaststätten & Co. wächst die Gefahr von Bakterien in Wasserleitungen: Legionellen können im Trinkwassersystem im schlimmsten Fall zu gefährlichen Lungenentzündungen führen. Diese Gefahr könnte auch für Berlin bestehen, wie Sybille Seitz berichtet.