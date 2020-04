imago images / photothek Bild: imago images / photothek

Fr 03.04.2020 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Leben mit Depression in Zeiten von Corona

Über fünf Millionen Erwachsene in Deutschland leiden an Depressionen. Die Krankheit gilt hierzulande als häufig. Eigentlich gibt es gut wirksame Therapien, aber was passiert mit Patienten in Zeiten von Corona? Was macht das Abstands-Gebot mit Betroffenen und ihrer Therapie? rbb Praxis-Reporterin Lucia Hennerici berichtet.

Corona Hotline des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen