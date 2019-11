imago images/ Leonard Ortiz Bild: imago images/ Leonard Ortiz

Di 12.11.2019 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Yoga gegen Angststörungen

Viele Menschen betreiben in ihrer Freizeit die Körperübungen wie Yoga oder Pilates, die nach bestimmten Regeln praktiziert werden und die Atem und Bewegung kombinieren. Dass diese Praxis auch psychisch kranken Menschen helfen kann, will jetzt eine aktuelle Studie an der Charité untersuchen. Im Fokus: Menschen mit Angsterkrankungen. rbb Praxis-Reporterin Ursula Stamm hat einen der ersten Probanden getroffen.