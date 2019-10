picture alliance / dpa Bild: picture alliance / dpa

Do 24.10.2019 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Wunder Punkt Notfallambulanz?

Wer schon mal in einer Notfallambulanz Stunden darauf warten musste, endlich drangenommen zu werden, wird solche eine ärztliche Versorgung nicht so gut in Erinnerung behalten haben. Das könnte auch daran liegen, dass immer wieder schwerwiegendere Fälle eintreffen. Lange Wartezeiten, unzufriedene Ärzte und Patienten - Problemkind Notfallambulanz. Das ist ein Thema bei dem derzeit stattfindendenden Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Berlin. Reporterin Sybille Seitz war vor Ort.