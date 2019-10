imago images / CHROMORANGE Bild: imago images / CHROMORANGE

Di 01.10.2019 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Niedriger Blutdruck - harmlos oder gefährlich?

Wer niedrigen Blutdruck hat, lebt gesund. Herz und Gefäße werden leichter durchblutet und verkalken nicht so schnell. Für die Lebensqualität der Betroffenen ist das aber nicht so angenehm. Sie kommen morgens schlecht in die Gänge und fühlen sich auch tagsüber immer wieder schlapp und antriebsarm. Manchmal trifft das auch Menschen, die solche Symptome bislang gar nicht kannten. rbb Praxis-Reporterin Ursula Stamm berichtet.