Fr 20.09.2019 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Welt-Alzheimertag: Zwischen Selbstbestimmung und Regulierung

Weltweit sind etwa 46 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen, allein 1,7 Millionen in Deutschland. Insbesondere am Welt-Alzheimertag am 21. September soll auf die Situation der Betroffenen aufmerksam gemacht werden. Wie alle anderen Menschen auch wollen sie so lange wie möglich selbstständig und selbstbestimmt leben. Im Alltag ist das nicht immer einfach umzusetzen. Aus der rbb Praxis berichtet Sybille Seitz.