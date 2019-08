imago images/ Mikhail Metzel Bild: imago images/ Mikhail Metzel

Do 01.08.2019 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Tattoos und Hautkrebs-Vorsorge

Am Donnerstag beginnt die "29. Internationale Tattoo Convention" in der Arena in Treptow. Dort treffen sich die 350 besten Tattoo-Künstler der Welt. Das Andenken für die Ewigkeit auf der Haut ist medizinisch betrachtet allerdings nicht unbedenklich. So erschweren Tattoos unter anderem das Entdecken und Beurteilen von bösartigen Leberflecken beim Hautkrebsscreening. Aus der rbb Praxis berichtet Sybille Seitz.