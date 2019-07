imago/Steinach Bild: imago/Steinach

Mo 22.07.2019 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Medizinische Reha - so klappt es mit dem Antrag

Wer dauerhaft krank ist, hat in Deutschland eigentlich Anspruch auf eine medizinische Reha. Was aber, wenn etwa die Krankenkasse einen Reha-Antrag immer wieder ablehnt, obwohl es einem Patienten nachweislich nicht gut geht? So ist es Doris Leineweber ergangen. Sie leidet seit Jahren an Asthma und verspricht sich Linderung von einer medizinischen Reha an der See. Für die rbb Praxis berichten Susanne Stein und Benjamin Kaiser.