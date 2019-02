imago/Jochen Tack Bild: imago/Jochen Tack

Do 07.02.2019 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Wie gut sind Herzpatienten in Deutschland versorgt?

Wer am Herzen erkrankt, möchte schnell und gut behandelt werden. Egal, in welchem Bundesland er wohnt, egal, welches Geschlecht er oder sie hat. Der jährlich erscheinende Herzbericht zeigt auch in diesem Jahr, dass Wunsch und Wirklichkeit nicht immer übereinstimmen. Und, dass Herzerkrankungen weiterhin die Todesursache "Nummer eins" sind. Ein Bericht von rbb Praxis-Reporterin Ursula Stamm.