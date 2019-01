imago/blickwinkel Bild: imago/blickwinkel

Do 31.01.2019 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Patientenrechte: Vorsorge durch Vollmacht

Mit dem Alter steigt das Risiko in Situationen zu kommen, in denen man gesundheitliche Entscheidungen nicht mehr treffen kann. Durch Vollmachten und Verfügungen kann man Vertrauenspersonen auswählen, die zu Entscheidungen legitimiert sind. Wie geht das? Und was schützt vor Mißbrauch? rbb Praxis-Reporterin Lucia Hennerici berichtet.