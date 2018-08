Colourbox Bild: Colourbox

Mo 27.08.2018 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Hat Ernährung Einfluss auf psychische Erkrankungen?

An dem Sprichwort "Man ist, was man isst" ist viel Wahres dran. Auch wenn es um psychische Erkrankungen geht. Dass Bewegung, Schalf und Stress einen erheblichen Einfluss auf unser Seelenleben haben, ist bekannt. Allerdings spielt auch die Ernährung bei psychischen Erkrankungen eine wichtige Rolle, was bislang oft vernachlässigt wurde. Sybille Seitz stellt einen Fall vor, der diese These belegt.