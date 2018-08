imago, McPHOTO/M. Gann Bild: imago, McPHOTO/M. Gann

Do 16.08.2018 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Sommerzeit - ja oder nein?

Die einen freuen sich über lange Sommerabende, die anderen klagen über einen gestörten Biorhythmus - die Zeitumstellung polarisiert. Die EU-Kommission will dem nachgehen. Noch bis heute können alle EU-Bürger online an einer Umfrage teilnehmen und sich für oder gegen die Sommerzeitregelung aussprechen. Was halten Ärzte von der Zeitumstellung? Nadine Bader hat dem Schlafmediziner Prof. Ingo Fietze von der Charité bei der Umfrage über die Schulter geschaut.