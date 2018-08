imago/Westend61 Bild: imago/Westend61

Fr 03.08.2018 | 14:25 | rbb PRAXIS

- Wie gesund ist Bier wirklich?

Sommer, Sonne und ein Glas Bier - für viele gehört das einfach zusammen, besonders am Ende von so heißen Tagen, wie wir sie gerade erleben. Oder vielleicht auch gerade am heutigen Internationalen Tag des Bieres. Einen gesunden Ruf hat Bier allerdings nicht - wenn überhaupt Alkohol, dann steht eher der Rotwein im Verdacht gesund zu wirken. Wie gesund ist Bier aber wirklich? Lucia Hennerici klärt auf.