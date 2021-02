TD+Zsolnay Verlag Bild: TD+Zsolnay Verlag

So 21.02.2021 | 07:04 | Quergelesen

- "Am See" - Tragödien von Nationalstaaten im Brennglas

Kapka Kassabova führt in ihrem neuen Buch in das zwischen Nordmazedonien, Albanien und Griechenland aufgeteilte Gebiet um den Ohrid- und Prespasee. Marco Missiroli beleuchtet das Thema "Treue". Und Sharon Dodua Otoo zeichnet in "Adas Raum" ein Bild davon, was es bedeutet, Frau zu sein. Von Nadine Kreuzahler