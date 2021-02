Dorothea Tuch + Rowohlt Verlag Bild: Dorothea Tuch + Rowohlt Verlag

So 14.02.2021 | 07:04 | Quergelesen

- "The German Girl" - im Drogen-Drehkreuz New York City

In ihrem dokumentarisch-fiktionalen Debüt taucht Ulrike Sterblich ein ins New York der Sechziger. In "Das achte Kind" macht Alem Grabovac seine Herkunftsgeschichte zum Thema. Außerdem: wir erinnern an Roger Willemsen und an Thomas Bernhard. Von Ute Büsing