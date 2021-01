- "Wie die Gorillas": Vom Erwachsenwerden junger Frauen

Der Debütroman von Esther Becker handelt vom gesellschaftlichen Druck, der auf jungen Frauenkörpern lastet. Wie beeinflussen Sexismus, Bodyshaming und Rollenzuschreibungen die Entwicklung? Nadine Kreuzahler spricht mit der Berliner Dramatikerin. Und sie stellt die Homeoffice-Satire von Linus Reichlin vor.

Esther Becker: Wie die Gorillas

160 Seiten, 19,00 Euro

Verbrecher Verlag

Buchpremiere am 3. Februar um 20.00 Uhr - Livestream Literaturforum im Brecht-Haus



Julian Barnes: Der Mann mit dem roten Rock

übersetzt von Gertraude Krueger

304 Seiten, 24,00 Euro

Verlag Kiepenheuer&Witsch



Linus Reichlin: Señor Herreras blühende Intuition

272 Seiten, 20,00 Euro

Galiani Verlag

ET 11.2.2021



Linus Reichlin: Die Wahrheit über Home Office

Copyright: Weltwoche/Reichlin



Haruki Murakami: Erste Person Singular

übersetzt von Ursula Gräfe

224 Seiten, 22,00 Euro

Dumont Verlag

ET 26.1.2021

Hörbuch gelesen von Frank Arnold

4 CDs, 289 Minuten Laufzeit, 22,00 Euro

HörbucHHamburg Verlag

ET 1.2.2021