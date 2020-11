rbb/Inforadio/Nadine Kreuzahler Bild: rbb/Inforadio/Nadine Kreuzahler

So 08.11.2020 | 07:04 | Quergelesen

- Spannende Krimiwelt: Suche nach Täter und Motiv

Nadine Kreuzahler taucht ein in die Welt der Kriminalromane. Sie stellt Volker Kutschers neuen Gereon-Rath-Roman "Olympia" vor, besucht Christian Koch in seiner Kreuzberger Krimibuchhandlung "Hammett" und schaut, was der Krimi-Salon in der Bruno-Lösche-Bibliothek in Berlin Moabit alles zu bieten hat.

INFOS ZUR SENDUNG