- "Queenie": Heiterer Girls Talk mit ernstem Hintergrund

Mit ihrem Debüt gewann Candice Carty-Williams als erste Schwarze den British Book Award und unter dem Titel "Hotel der Schlaflosen" legt der Berliner Ralf Rothmann elf Erzählungen vor. Der Deutsche Buchpreis wurde verliehen und die Frankfurter Buchmesse findet in Onlineversion statt - das sind die Themen bei Ute Büsing.

Candice Carty-Williams: Queenie

übersetzt von Henriette Zeltner-Shane

544 Seiten, 22,00 Euro

Verlag Aufbau/Blumenbar



Ralf Rothmann: Hotel der Schlaflosen

200 Seiten, 22,00 Euro

Verlag Suhrkamp



Elke Erb: Das ist hier der Fall

210 Seiten, 20,00 Euro

Verlag Suhrkamp

Buchpremiere am 20. Oktober um 19.30 Uhr in der Berliner Mendelssohn-Remise



Peter Handke: Zdeněk Adamec

71 Seiten, 20,00 Euro

Verlag Suhrkamp

Deutsche Erstauffühung am 21. Oktober in den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin