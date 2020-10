verlage_aufbau/picus/wagenbach Bild: verlage_aufbau/picus/wagenbach

So 04.10.2020 | 07:04 | Quergelesen

- Italien aus der Perspektive von drei Romanen

Familiengeschichten in Italien vor dem Hintergrund des aufkeimenden Faschismus stellt Ute Büsing vor: Jana Revedin, die Peggy Guggenheim ein literarisches Denkmal setzt, Christian Klinger über Anpassung und Widerstand in Triest und Giulia Caminito über zwei ungleiche Brüder in ihrer Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

