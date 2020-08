Imago + Hanser Berlin Bild: Imago + Hanser Berlin

So 02.08.2020 | 07:04 | Quergelesen

- "Der letzte Satz": Porträt eines Ausnahmekünstlers

Es geht um Leben und Tod in den beiden Neuerscheinungen, die Nadine Kreuzahler vorstellt. Jasmin Schreiber erzählt in "Marianengraben" von einem Roadtrip mit Urne. Und "Der letzte Satz" von Robert Seethaler stellt den todkranken Komponisten Gustav Mahler in den Mittelpunkt.

Buchinfos