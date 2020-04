Flaneur Magazin GBR + Verlag Rowohlt Bild: Flaneur Magazin GBR + Verlag Rowohlt

So 19.04.2020

- Flanieren: Die Königsdisziplin des Spazierengehens

Spazierengehen ist etwas, was in diesen Tagen fast ohne Einschränkungen möglich ist. Nadine Kreuzahler stellt die Großstadtspaziergänger in der Literatur in den Mittelpunkt: Dort haben Flaneure seit Mitte des 19. Jahrhunderts ihren festen Platz. Sie schaut auf das Buch "Das Glück des Gehens" und spricht mit Fabian Saul vom "Flaneur-Magazin" aus Berlin-Kreuzberg.

