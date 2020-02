- Ohne Kitsch und Sentimentalität: Sigrid Nunez "Der Freund"

Ute Büsing stellt den soeben auf Deutsch erschienenen amerikanischen Bestseller "Der Freund" von Sigrid Nunez vor - über das uralte Verhältnis von Mensch und Hund. Und: sie schaut auf die erzählenden Sachbücher der Brexit-Forscherin Nele Pollatschek und des Aal-Erforschers Patrick Svensson.

Sigrid Nunez: Der Freund

übersetzt von Anette Grube

235 Seiten, 20,00 Euro

Aufbau Verlag

Buchpräsentation z. B. am 11. März in der Buchhandlung "Geistesblüten"



Nele Pollatschek: Dear Oxbridge

240 Seiten, 16,00 Euro

Verlag Galiani-Berlin



Patrick Svensson: Das Evangelium der Aale

übersetzt aus dem Schwedischen von Hanna Granz

256 Seiten, 22,00 Euro

Hanser Verlag



Christoph Meckel: Eine Tür aus Glas, ganz offen

hrsg. Wolfgang Matz

288 Seiten, 24,00 Euro

Hanser Verlag

erscheint am 27.4.2020