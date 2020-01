- Als Tochter einer Arbeiterfamilie: Shelagh Delaney "A Taste of Honey"

Von der Kritik erst hochgejubelt, dann verrissen, erscheint jetzt eine Werkausgabe der britischen Schriftstellerin und Ikone des Pop – Shelagh Delaney. Im Gespräch dazu ist Verlegerin Britta Jürgs. Außerdem: Die Lesebühne "Reformbühne Heim & Welt" feiert 25-jähriges Jubiläum mit Gala und Anthologie der besten Texte.

Shelagh Delaney: A Taste of Honey

Hrsg. von Tobias Schwartz und André Schwarck

aus dem Englischen übersetzt von Tobias Schwartz

400 Seiten, 22,00 Euro

Jakob Hein und Falko Hennig: Kann sofort verfilmt werden

Studio: Reformbühne Heim & Welt

200 Seiten, 15,00 Euro

Reformbühne Heim & Welt am 12. Januar im Roten Salon der Volksbühne

Jubiläumsgala 25 Jahre Reformbühne Heim & Welt am 20. Januar in der Volksbühne



Katja Oskamp: Marzahn, mon amour - Geschichten einer Fußpflegerin

144 Seiten, 16,00 Euro

Potsdam liest ein Buch am 16. Januar in der Druckerei Rüss, Ulanenweg 4