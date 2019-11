"Eine Frau": Ein Andenken an die Mutter

Neue Bücher der Erfolgsautorinnen Annie Ernaux und Rachel Cusk stellt Ute Büsing in den Mittelpunkt. Beide handeln von Müttern in Umbruchzeiten. Außerdem schaut sie auf den Briefwechsel, den Christa Wolf und Sarah Kirsch zwischen 1962 und 1992 geführt haben. Sie gratuliert Margaret Atwood, die gerade 80 Jahre alt geworden ist und hat die literarischen Neuigkeiten der Woche.

Annie Ernaux: Eine Frau

aus dem Französischen übersetzt von Sonja Finck

88 Seiten, 18,00 Euro

Suhrkamp Verlag



Rachel Cusk: Lebenswerk

Über das Mutterwerden

übersetzt aus dem Englischen von Eva Bonné

220 Seiten, 22,00 Euro

Suhrkamp Verlag



Sarah Kirsch, Christa Wolf: "Wir haben uns wirklich an allerhand gewöhnt"

Der Briefwechsel

456 Seiten, 32,00 Euro

Suhrkamp Verlag



Christa Wolf: Umbrüche und Wendezeiten

141 Seiten, 12,00 Euro

Suhrkamp Verlag



Margaret Atwood: Die Zeuginnen

übersetzt aus dem Englischen von Monika Baark

576 Seiten, 25,00 Euro

Piper Verlag



Volker Kaminski: Der Gestrandete

276 Seiten, 14,00 Euro

Lindemanns Verlag

Buchpremiere am 29. November in der Kreuzberger Lettrétage