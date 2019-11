© satyr verlag + synke köhler Bild: © satyr verlag + synke köhler

So 10.11.2019 | 07:04 | Quergelesen

- Starke Bilder, die hängen bleiben: Der Berlin-Roman "Die Entmieteten"

30 Jahre Mauerfall - Nadine Kreuzahler stellt zwei Bücher vor, die von Berlin nach der Wende erzählen: In Synke Köhlers Debütroman "Die Entmieteten" steht im Fokus ein Haus in Prenzlauer Berg, das zu Luxuswohnungen umgebaut werden soll. Und in "Alles richtig gemacht?" fragt Gregor Sander, wie sehr uns Umstände prägen, in denen wir leben. Außerdem stellt sie den "27. open mike - Wettbewerb für junge Literatur" vor, der am Sonntag zu Ende geht.

Buch- und Veranstaltungsinfos