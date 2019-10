dpa/Silas Stein Bild: dpa/Silas Stein

So 20.10.2019 | 07:04 | Quergelesen

- Spezial von der Frankfurter Buchmesse

In den Mittelpunkt stellt Ute Büsing die Buchmesse in Frankfurt mit all ihren Preisen und Publikumsmagneten. Aber auch die politischen Impulse sind Thema, denn die Buchmesse schlägt seit ihrer Eröffnung einen ungewohnt politischen Ton an. Außerdem geht es um das Gastland Norwegen: Was hat das Land der großen Freiheit literarisch zu bieten und was stellt es in Frankfurt in einer eigenen futuristischen Halle aus.

Buchinfos