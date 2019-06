imago/Kein & Aber Verlag Bild: imago/Kein & Aber Verlag

So 02.06.2019 | 07:04 | Quergelesen

- Istanbul: die durchgeknallte alte - weibliche - Stadt

In unserem Literaturmagazin stellt Ute Büsing "Unerhörte Stimmen" aus der Türkei vor, den gleichnamigen Roman der Bestsellerautorin Elif Shafak, die am Sonntag in Berlin zu Gast ist und Aslı Erdoğans poetischen Schmerzensbericht voller Haft- und Hasserfahrung "Das Haus aus Stein". Und sie schaut auf die surrealen, kleinen Erzählungen aus dem Nachlass von Günter Grass: "Die Artur-Knoff-Geschichten".

