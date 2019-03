- Afrika ist nicht weit: Das "African Book Festival Berlin 2019"

Migration, Armut, Krieg - unser Bild von Afrika ist geprägt von Katastrophenszenarien. Dass es so viel mehr zu entdecken gibt, zeigt das "African Book Festival" mit Fokus auf Simbabwe und südlichem Afrika. Auch "Quergelesen" beschäftigt sich mit Theodor Fontane: Nadine Kreuzahler lässt Gabriele Radecke zu Wort kommen, die eine digitale Edition der Fontane-Notizbücher veröffentlicht hat. Und sie präsentiert "Graffiti Palast" von A. G. Lombardo, ein Roman, der die Polizeigewalt gegen Afroamerikaner zum Thema hat.

African Book Festival 2019 vom 4. bis 7. April im Kino Babylon

Rosa-Luxemburg-Straße 30, Berlin-Mitte



Agentur für afrikanische Literatur/Buchhandlung "InterKontinental"

Sonntagstr. 26

10245 Berlin



Ben Okri: Die hungrige Straße

dtv Verlag

655 Seiten



Ben Okri: The Freedom Artist (Englisch)

Verlag Head of Zeus

368 Seiten



Novuyo Rosa Tshuma: House of Stone (Englisch)

Verlag Waterstones

384 Seiten



Ayesha Harruna Attah: Die Frauen von Salaga

Diana Verlag

320 Seiten, 20,00 Euro



Gabriele Radecke: Notizbücher Theodor Fontanes

Theodor Fontane-Arbeitsstelle Universität Göttingen



Theodor Fontane: Die schönsten Gedichte (Hörbuch)

Verlag GoyaLiT

CD, 12,00 Euro



A.G. Lombardo: Graffiti Palast

Verlag Kunstmann

352 Seiten, 22,00 Euro



Helmut Krausser: Trennungen, Verbrennungen

Berlin Verlag

256 Seiten, 22,00 Euro

Buchpremiere am 2. April im Zeiss-Planetarium in der Prenzlauer Allee 80