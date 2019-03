imago/Arnulf Hettrich + Verlag Wehrhahn Bild: imago/Arnulf Hettrich + Verlag Wehrhahn

So 17.03.2019 | 07:04 | Quergelesen

- "Das Haus in Habana": Ein literarisches Tagebuch

Ute Büsing blickt in dieser Ausgabe "Quergelesen" voraus auf die Leipziger Buchmesse, die traditionell mit der Verkündung des Leipziger Buchpreises eröffnet wird. Sie stellt zwei der für den dortigen Buchpreis Nominierten vor: Anke Stelling, mit "Schäfchen im Trockenen" in der Sparte Belletristik und Marko Martin, Kandidat in der Sparte Sachbuch mit "Das Haus in Habana". Außerdem hat sie weitere Neuerscheinungen und Veranstaltungstipps.

Buchinfos