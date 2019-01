hanser verlag Bild: hanser verlag

So 20.01.2019 | 07:04 | Quergelesen

- Wo endet die erzählerische Freiheit? Die Debatte um "Stella"

Ute Büsing stellt in dieser Ausgabe "Quergelesen" internationale Neuerscheinungen mit eindringlichen Charakteren vor: Das Debüt der Australierin Josephine Rowe "Ein liebendes, treues Tier" und der Erzählungsband "Ein Haus für die Müden" des bosnischen Autors Dževad Karahasan. Sie erinnert noch einmal gebührend an die große deutsche Autorin und Übersetzerin Mirjam Pressler. Und in den literarischen Neuigkeiten der vergangenen Woche setzt sie sich mit der heftigen Debatte um Takis Würgers Roman "Stella" auseinander.



Buchinfos