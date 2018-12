imago/Leemage Bild: imago/Leemage

- Vergangenheit, Zukunft - und ein literarischer Verlust

Nadine Kreuzahler schaut in der letzten Ausgabe von Quergelesen in diesem Jahr mit Janika Gelinkek und Sonja Longolius zurück auf ihr erstes Jahr als Literaturhauschefinnen, blickt voraus auf das Fontane-Jahr 2019 und erinnert an den israelischen Schriftsteller Amos Oz, der am Freitag verstorben ist.