- Neuer Roman von Lesebühnen-Veteran Horst Evers

Nadine Kreuzahler stellt den Autor und Kabarettisten Horst Evers und sein neues Buch "Es hätte alles so schön sein können" vor und unterhält sich mit ihm über seine Anfänge auf den legendären Berliner Lesebühnen, die trotz Poetry Slam und Comedy immer noch lebendig sind. Außerdem porträtiert sie die Open-Mike-Prosa-Gewinnerin Yade Yasemin Önder und schaut auf die literarischen Neuigkeiten der vergangenen Woche.

Horst Evers hat es gemacht, er hat sich auf die Bühne gewagt, damals vor fast 30 Jahren - zuerst in Berliner Hinterhofclubs und Kneipen auf die legendären Lesebühnen. "Dr. Seltsams Frühshoppen" und das "Mittwochsfazit" hat er mitgegründet. Mittlerweile hat er längst die bedeutendsten Kleinkunst- und Kabarettpreise gewonnen und seine Bücher sind Bestseller. In seinem neuen Roman Es hätte alles so schön sein können geht es um den 17-jährigen Marco, der durch eine Verkettung absurder Umstände in das Abenteuer seines Lebens rutscht. Der Roman ist eine Mischung aus Coming of Age Geschichte und schrägem Thriller. Marco und seine Begleiterinnen schlittern von einer absurden, brenzligen, abwegigen Situation in die nächste. Horst Evers setzt immer noch eins drauf. Nadine Kreuzahler spricht mit Horst Evers über seinen neuen Roman und über seine Anfänge in den legendären Berliner Lesebühnen.