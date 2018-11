- Amerikanische Provinz: Elizabeth Strouts "Alles ist möglich"

Ute Büsing stellt in dieser Ausgabe "Quergelesen" wieder aktuelle Neuerscheinungen vor, "Alles ist möglich" von der großen amerikanischen Erzählerin Elizabeth Strout, "Süßer Ernst" von der nicht minder großen Schottin A.L. Kennedy und "Die Welt, die meine war" des norwegischen Musikers und Schriftstellers Ketil Björnstadt. Und sie spricht mit dem in Berlin lebenden gebürtigen Dresdner Autor Ingo Schulze über seinen Begriff von Heimat.

Es handelt sich um ein literarisches Schwergewicht der inzwischen 62-jährigen US-Amerikanerin Elizabeth Strout. So liebevoll wie dezent beschreibt sie in ihren Romanen ländliches Leben und großstädtisches wie in New York. Ihr Pulitzer-Preis-Erfolg "Mit Blick aufs Meer" verschaffte ihr auch in Deutschland Gehör. Nach dem Bestseller "Die Unvollkommenheit der Liebe" erscheint jetzt bei Luchterhand ihr neuer Roman "Alles ist möglich". Inforadio-Rezensentin Renée Zucker ist begeistert.