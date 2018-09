- Die Bibliothek der Zukunft

In dieser Ausgabe von Quergelesen mit Nadine Kreuzahler geht es im Gespräch mit Volker Heller, dem Chef der Zentral- und Landesbibliotheken, um die Frage nach der Bibliothek der Zukunft. Der Roman "Nachtleuchten" von Maria Cecilia Barbetta ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Außerdem: Juli Zehs neues Werk "Neujahr" - Ute Büsing hat das Buch gelesen.

An diesem Wochenende hat der Verbund der öffentlichen Bibliotheken in Berlin sein 20jähriges Bestehen gefeiert. Auch am Sonntag noch, mit einem großen Festival auf dem Gelände der Amerika-Gedenk-Bibliothek in Kreuzberg. Welche Bedeutung das Jubiläum hat, wie Bibliotheken zur Demokratiestärkung beitragen und wie sie sich für die Zukunft rüsten - darüber hat Nadine Kreuzahler sich mit Volker Heller unterhalten. Er ist der Chef der Zentral- und Landesbibliotheken.