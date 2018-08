© imago/carlsen Verlag Bild: © imago/carlsen Verlag

- "Spirou" von Flix: Comic-Legende kommt nach Ost-Berlin

In dieser Ausgabe "Quergelesen" mit Nadine Kreuzahler schauen wir auf den Comic-Zeichner Flix, der als erster Deutscher ein Album für den franko-belgischen Klassiker "Spirou" zeichnen durfte. Flix erzählt über seine Arbeit, und ob sie ihm bei seinem neuen Comicband "Spirou in Berlin" auch so einfach von der Hand ging? Wir würdigen den 200. Geburtstag von Emily Brontë. Und stellen den Roman "Ein gewisser Monsieur Piekielny" von François-Henri Désérable vor.





Wind und Wasser als Inspiration

Wir steigen ein mit dem Geburtstagskind Cees Nooteboom. Am Dienstag ist er 85 Jahre alt geworden. Der Niederländer liebt das Reisen und er liebt Inseln. Von seiner zweiten Heimat Menorca und der Nordseeinsel Schiermonnikoog hat er sich zu seinem neuen Gedichtband inspirieren lassen: "Mönchsauge". Wie aus dem Nichts seien die Gedichte entstanden. Und mit ihnen eine ungewöhnliche Form: drei Strophen à vier Verse und am Ende ein Vers mit halber Länge, der dafür umso stärker, oft als Pointe, als überraschende Wendung.

Ein gewisser Monsieur Piekielny

Wo hören die Fakten auf, wo fängt Fiktion an, was ist Biografie, was Roman? Das ist gar nicht so einfach zu sagen im Falle von "Ein gewisser Monsieur Piekielny" von François-Henri Désérable. Der Franzose, 31 Jahre alt, schreibt über das Leben des realen Schriftstellers Romain Gary, über die Vernichtung der litauischen Juden im Zweiten Weltkrieg und über eine Spurensuche im Hier und Jetzt. In Frankreich ist "Ein gewisser Monsieur Piekielny" ein Riesenerfolg. Er macht neugierig - vor allem wegen der Hauptfigur Romain Gary.

In diesem Jahr feiert die Comic-Serie ihren 80. Geburtstag

Ein hellblauer Trabi fliegt über die Mauer, vom Osten in den Westen, drin sitzen Spirou, der Hotelpage, und sein Freund, der Reporter Fantasio, an seiner Hand Pips, das Eichhörnchen. Aus einem Koffer, den sie dabei haben, fallen Diamanten. Das ist das Titelbild des neuen Comic-Abenteuers "Spirou in Berlin". Der neue Band ist eine kleine Sensation. Zum ersten Mal durfte ein Deutscher eine Folge des franko-belgischen Klassikers zeichnen. Sein Name ist Flix, gebürtig Felix Görmann. In Deutschland kein Unbekannter, er hat "Faust" und "Don Quichote" adaptiert, und für seinen autobiografischen Comic "held" Preise gewonnen. Für den "Tagesspiegel" hat er die Zeitungs-Serien "Schöne Töchter" und "da war mal was" gezeichnet und aktuell erscheint immer montags "Glückskind" in der Frankfurter Allgemeine Zeitung.